Politistii din Hunedoara au deschis dosar penal, dupa ce un tanar a incercat sa smulga un copil din bratele mamei sale, in zona unei piete din Deva. Barbatul a fost prins de trecatori, pana la sosirea echipajelor de politie si a fost internat intr-o sectie de Psihiatrie."Astazi, in jurul orei 13:10, Politia Municipiului Deva a fost sesizata prin intermediul serviciului apel de urgenta 112 cu privire la faptul ca, in zona Piata Arras, din Deva, un tanar (posibil sub influenta bauturilor ... citeste toata stirea