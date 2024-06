Schimbare legislativa importanta, generata de ATOP Timis

Avand in vedere practica judiciara constatata de-a lungul anilor, cu trimitere la art. 253 din Legea nr. 286/2009 - Codul Penal, respectiv, punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 - Codul de Procedura Penala, precum si respectarea prevederilor este necesara aducerea la zi a incadrarii unor fapte neprevazute. In acest sens, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica (ATOP) Timis a luat atitudine privind nevoia modificarilor legislative in ceea ce priveste incadrarea anumitor fapte care conduc la ... citește toată știrea