Dupa 4 ani in care a condus Fornetti Romania din postura de Director General, Szasz Jozsef se indreapta catre noi oportunitati profesionale. Jozsef s-a alaturat Fornetti la 15 martie 2019 si a gestionat si sustinut investitiile de modernizare in fabrica si a contribuit la functionarea Fornetti cu o eficienta in continua crestere. Sunt foarte emotionat, dar mandru de acest moment. Coordonarea Fornetti Romania a fost o provocare pe care, sper, am dus-o la final cu succes, iar rezultatele ... citeste toata stirea