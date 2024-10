Schimbari pe liniile 21 si E8

STPT a anuntat ca, incepand de sambata, 12.10.2024, se reia circulatia pe traseul liniei Expres 8, in zona in care s-au desfasurat lucrarile la magistrala de apa DN 1000.Pentru a raspunde nevoilor exprimate de locuitorii din zona Plopi Kuncz, de luni, 14.10.2024, vor fi introduse autobuze electrice pe linia Expres 8.Pentru a permite circulatia acestor autobuze articulate electrice, traseele liniilor Expres 8 si 21 au fost reconfigurate astfel:- Linia Expres 8 va circula in zona Plopi - ... citește toată știrea