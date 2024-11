Scoala din Boldur incalta un copil! Ajuta si tu sa incalzesti piciorusele celor mici care au nevoie de sprijin

Pare greu de crezut ca in Romania lui 2024 sunt in continuare copii care merg prin ploaie ori zapada in papuci de cauciuc ori in tenisi gauriti in talpa, dar realitatea este ca sunt atat de multe familii care nu au posibilitatea sa le asigure copiilor o pereche de ghete noi.De aceea, Fundatia Zurli a dat startul celei de-a VI-a editii a campaniei "Incalta un copil, de iarna", care isi propune sa ajute micutii care traiesc in conditii greu de imaginat si care in prag de iarna merg aproape ... citește toată știrea