Primaria Dudestii Noi Timis sustine ca un nou proiect a fost castigat, in sprijinul sistemului educational din localitate! Astfel, dupa finalizarea lucrarilor la Scoala Gimnaziala a comunei Dudestii Noi, aceasta va fi dotata si modernizata cu mobilier si echipamente didactice moderne.Proiectul este implementat in parteneriat cu Consiliul Judetean Timis.Unitatea administrativ teritoriala judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis in calitate de beneficiar anunta inceperea proiectului cu ... citeste toata stirea