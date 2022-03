Scoala Gimnaziala Balint, partenera a Bancii Nationale a Romaniei in proiectul Global Money Week

In saptamana 21-27 martie 2022, Banca Nationala a Romaniei organizeaza o serie de activitati de educatie financiara in parteneriat cu Ministerul Educatiei, sub egida Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.Aflat la a zecea editie, proiectul Saptamana Mondiala a Banilor - 2022 este parte a campaniei globale de constientizare a importantei banilor, la care participa 176 de tari de pe toate continentele. Pe parcursul Saptamanii Mondiale a Banilor, reprezentanti ai BNR deruleaza mai ... citeste toata stirea