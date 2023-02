Scoala Gimnaziala Boldur si Asociatia Educatia la Sat din Costeiu, pe lista Timotion 2023

Pe scurt, la finele lunii mai vor avea loc mai multe curse de alergare, iar participantii la acestea pot fi incurajati prin donatii, care merg catre proiectele pe care acestia le sustin.Pe lista celor 12 proiecte din acest an se afla "Educati si implicati azi, impliniti si valorosi maine!", initiat de Scoala Gimnaziala Boldur, care are drept tinta strangerea sumei de 26.500 lei pentru implementare."Activitatile realizate in context non-formal reprezinta o intregire a educatiei scolare, prin ... citeste toata stirea