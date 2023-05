Scoala Gimnaziala Boldur a devenit recent parte a unui proiect national educativ si plin de culoare. Este vorba despre "100 de scoli pictate", initiat de artista Alina Ierugan, care isi propune ca, prin arta, sa stimuleze creativitatea copiilor.In trecut, artista a desfasurat activitati creative si educative si in cadrul proiectului "Copilaria pe Asfalt", pictand in parcuri si in diferite zone ale oraselor din tara cele mai frumoase si vesele desene, astfel incat copiii nu numai ca se pot ... citeste toata stirea