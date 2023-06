Cursa Ratustelor pe Bega a avut loc anul acesta pe data de 1 Iunie, chiar de Ziua Internationala a Copilului. Acest eveniment caritabil organizat de Rotaract Club Timisoara, foarte iubit de publicul timisorean, a reusit si in acest an sa stranga comunitatea in jurul unui scop caritabil si anume renovarea Scolii Gimnaziale din comuna Brestovat, jud. Timis in parteneriat cu Asociatia Bookland Romania.Evenimentul a reusit sa stranga mii de timisoreni care au cumparat cate un bilet de participare ... citeste toata stirea