Scoala Gimnaziala "Eftimie Murgu", integral online pentru zece zile din cauza infectarilor cu virusul Covid-19

Mai multe scoli si gradinite din judetul Timis au trecut din nou la cursurile online din cauza infectarilor cu virusul Covid-19 in randul elevilor si personalului.Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Scolar Judetean Timis, pe lista unitatilor de invatamant cu activitate online in totalitate se afla si Scoala Gimnaziala "Eftimie Murgu" din Lugoj, unde s-au inregistrat imbolnaviri in randul personalului. Elevii vor reveni la lectiile in format fizic dupa o perioada de 10 zile, termenul ... citeste toata stirea