"Scoala mica" din Plopi va deveni gradinita

Primaria Timisoara, prin Administratia pentru Educatie si Sanatate, va reabilita complet "scoala mica" din Plopi si o va transforma in gradinita. Cladirea situata pe str. Jokai Mor nr. 29 se afla in stare grava de degradare, iar comunitatea s-a mobilizat in cadrul programului de bugetare participativa 2023 pentru a fi reabilitata. Dupa parcurgerea etapelor birocratice pentru transformarea ideii comunitatii intr-un proiect ce va fi depus si pentru finantare europeana, primarul Timisoarei a ... citește toată știrea