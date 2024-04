Scoala neterminata, constructor penalizat, contract reziliat

Primaria Municipiului Timisoara a notificat constructorul care se ocupa de extinderea Scolii Generale nr. 30 cu privire la incetarea contractului si aplicarea unor penalitati de intarziere de aproape 2,7 milioane de lei. Termenul de finalizare asumat in contract a fost in 17 ianuarie 2024. Cu certificat negativ pentru alt santier nefinalizat, constructorul a avut un ritm scazut fara justificare inca de la finalul anului trecut. Municipalitatea l-a avertizat in repetate randuri ca trebuie sa ... citește toată știrea