Scoala nr. 2 Timisoara a inaugurat noua sala de sport si le-a pregatit elevilor o mega surpriza

Miercuri, 12.10 2022, Scoala Gimnaziala nr. 2 Timisoara, de pe strada Mures nr. 8, a inaugurat printr-o serie de activitati specifice noua sala de sport a unitatii scolare.De asemenea, cu sprijinul Asociatiei Club Sportiv One Move s-a pregatit o mega-surpriza elevilor curajosi: in curtea scolii a fost adus un perete de escalada, pe care copiii imediat s-au lansat in a-l catara.Sala de sport a fost renovata integral prin programul Sportul pentru toti, finantat de Fundatia Comunitara ... citeste toata stirea