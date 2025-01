"Scoala ta in siguranta". La numar de actiuni stam bine

Subprefectul Raul Ambrus a condus, marti, sedinta de lucru in cadrul careia a fost prezentata analiza semestriala privind siguranta in scoli si proiectul "Scoala ta in siguranta".In cadrul analizei rapoartelor semestriale privind siguranta in scoli, desfasurata conform Planului Teritorial Comun de Actiune pentru Combaterea Violentei Scolare in judetul Timis, in perioada septembrie-decembrie 2024, s-au realizat urmatoarele actiuni:- 16 planuri de actiune intocmite- 616 activitati desfasurate, ... citește toată știrea