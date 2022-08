Scolile se tem de catalogul viitorului. Cate unitati de invatamant din Timis vor sa puna note electronic

Pana in 16 august, scolile care vor sa treaca la catalogul electronic, in cadrul programului pilot lansat de Ministerul Educatiei, au putut depune cererile la Inspectoratul Scolar Judetean. Pentru ca nu au fost foarte multi doritori, ministerul a prelungit termenul cu cateva zile. Se fac pasi spre eliminarea catalogului clasic cu care atatea generatii de elevi au fost obisnuiti. In 2020, Ministerul Educatiei a inceput un program pilot, care continua si in urmatorul an scolar. Deocamdata, ... citeste toata stirea