Scor la indigo si calificare cu emotii: 3-1 contra MAV Foxconn Szekesfehervar, in deplasare!

Returul meciului din 16-imile Cupei Challenge la volei feminin dintre echipa maghiara MAV Foxconn Szekesfehervar si CSM Lugoj s-a disputat in frumoasa sala a sporturilor din Tatabanya, cu capacitate de 6.100 de locuri.Alaturi de echipa noastra, s-a deplasat si inimoasa galerie a Lupilor din Banat, pentru care nici o distanta nu e prea lunga atunci cand esti fan adevarat al voleiului, fie ca e vorba de Brno, in Cehia, sau Tatabanya, in Ungaria. Lor, suporterilor adevarati, le multumim! ... citește toată știrea