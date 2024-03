Scriitorul Mircea Cartarescu este invitatul comunitatii UVT in cadrul primului eveniment major al anului 2024, din seria "La UVT, Cultura este Capitala!"

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) continua si in acest an activitatile si proiectele culturale dedicate comunitatii, din seria "La UVT, Cultura este Capitala!". In cadrul acestui prim eveniment, invitatul de prestigiu al UVT va fi scriitorul Mircea Cartarescu, unul dintre cei mai apreciati scriitori romani contemporani.Prezenta scriitorului Mircea Cartarescu la UVT va fi prilejuita de acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al UVT, o ceremonie care se va desfasura vineri, 22 martie ... citește toată știrea