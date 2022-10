Scrisoare de sustinere pentru cardiologul Marian Gaspar de la Familia Pelivan

In ultimele 2 zile am fost socat cand am aflat ca Prof. Dr. Marian Gaspar, seful Sectiei Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare, a fost arestat fiind acuzat de luare de mita.Oameni buni, nu stiu ce este in spatele acestui arest, nu stiu ce jocuri politice se fac...Insa stiu 100% doua lucruri:Acest om i-a salvat viata tatalui meu si NU A CERUT NICI UN LEU!A realizat pentru el o operatie extrem, extrem de grea iar la final nu a cerut nici macar un ... citeste toata stirea