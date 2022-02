Scrisoarea unei fetite din Timis, abuzata de propriul tata, gasita de politisti ascunsa sub un dulap. "A devenit tot mai obsedat, nu vrem la casa de copii"

O fetita din Timis, abuzata alaturi de sora ei de propriul tata, a incercat sa ii trimita unei asistente de la DGASPC o scrisoare in care ii povestea drama prin care trece, insa nu a reusit, scrisoare fiind gasita ascunsa sub un dulap, in timpul perchezitiei politistilor.Fetita a scris scrisoarea in luna mai a anului trecut, insa nu a reusit sa o trimita asistentei de la DGASPC. Drama fetitei si a surorii sale a inceput in urma cu multi ani, dupa ce mama copilelor a plecat la munca in ... citeste toata stirea