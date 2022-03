Scule si echipamente folosite in constructii, printre cele mai multe 'comenzi' pentru hoti in Timis

TIMIS. Sunt scumpe si se vand repede, asa ca se numara printre 'comenzile de top' pentru hotii din Timis. Vorbim de echipamente si scule folosite in constructii. Stau marturie ultimele lovituri date in localitati din judet de catre atacatori.Trei tineri au ajuns intr-o singura zi in spatele gratiilor, dupa ce au furat mai multe unelte de constructii in doua localitati din judet.Primii doi au intrat luni intr-o casa din Recas, au luat un aparat de sudura, un flex si cateva bormasini si s-au ... citeste toata stirea