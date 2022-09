Scumpe! Rechizitele scolare din librariile lugojene, la preturi duble sau chiar triple fata de anul trecut

Valul de scumpiri care a cuprins Romania este resimtit in toate sectoarele.A crescut simtitor si pretul rechizitelor, iar pentru a-si trimite copiii la scoala, parintii trebuie sa scoata din buzunar cateva sute de lei.Potrivit studiului "Back to school", initiat de Deloitte, mai mult de o treime dintre parinti se tem ca, fata de anii anterior, acum vor fi nevoiti sa cheltuie sume mult mai mari pentru a cumpara cele necesare pentru inceputul de an scolar al copiilor lor. Mai mult de jumatate ... citeste toata stirea