Scutire de impozit pentru 9 proprietari de cladiri istorice renovate

In 2024, Primaria Timisoara a aprobat noua dosare de scutire la plata impozitului pentru proprietarii care si-au reabilitat din banii lor, pana la finalul anului 2023, cladirile istorice in care locuiesc. In total, 84 de proprietari sunt scutiti de taxa pe proprietate timp de cinci ani.Imobilele scutite se afla pe str. Caruso nr. 3, str. Marasesti nr. 12, str. Vasile Alecsandri nr. 5, Piata Petru Rares nr. 1, str. Eugeniu de Savoya numerele 9, 11, 12 si 22.Proprietarii de cladiri istorice ... citește toată știrea