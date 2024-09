Se alimenteaza cardurile! ANPIS face plati in avans in conturile persoanelor cu dizabilitati din zona Lugoj-Faget-Buzias

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), prin agentia judeteana Timis, va vira in avans in conturile bancare beneficiile de asistenta sociala pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale din zona Lugoj-Faget-Buzias.Conturile vor fi alimentate vineri, 13 septembrie, pentru tipurile de beneficii drepturi acordate persoanelor cu dizabilitati in conformitate cu Legea nr. 448/2006, bugete personale complementare ... citește toată știrea