Se aloca primii bani pentru demolarea actualului Stadion Dan Paltinisanu din Timisoara

TIMISOARA. Primii bani pentru un prim pas in demolarea actualului Stadion "Dan Paltinisanu" sunt prevazuti in bugetul pe acest an al Consiliului Judetean Timis.Mai exact, CJT a prevazut in proiectul de buget suma de 100.000 de lei pentru proiectul "Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, str. Stefan Covaci nr.1, municipiul Timisoara, judetul Timis" - intocmire documentatie pentru dezafectare Stadion Dan Paltinisanu".La inceputul acestui an, presedintele CJ Timis, Alin Nica, anunta ... citeste toata stirea