Se amenajeaza Centrul de Informare Turistica si spatiul multifunctional de la Bastion

Centrul de Informare Turistica si spatiul multifunctional detinute de Consiliul Judetean Timis la Bastionul Theresia intra in reamenajare. Lucrarile vor fi finalizate rapid, in asa fel incat spatiul sa poata gazdui actiuni pe parcursul acestui an, spun reprezentantii administratiei judetene.Valoarea lucrarilor este de 1,6 milioane de lei."Am emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru amenajarea si mobilarea centrului de informare turistica si a spatiului multifunctional pentru activitati ... citeste toata stirea