Se apropie Targul de Pasti 2024

Primaria Municipiului Timisoara organizeaza, prin Casa de Cultura a Municipiului, in perioada 31 martie - 6 mai 2024, cea de-a XV-a editie a Targului de Pasti. In vederea derularii activitatilor comerciale, cei interesati pot depune dosarele de inscriere la sediul Casei de Cultura din Timisoara (str. Miron Costin nr. 2), in perioada 15 -22 februarie 2024, intre orele 10:00 -12:00, sau le pot trimite pe adresa de e-mail Aceasta adresa de email este protejata contra spambots. Trebuie sa activati ... citește toată știrea