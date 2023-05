Perioada de prohibitie la pescuit este inca in desfasurare, ea urmand sa se incheie pe data de 7 iunie.Saptamana trecuta, in 26 aprilie, membri ai Clubului de Vanatoare si Pescuit Lugoj, impreuna cu un paznic de vanatoare au organizat o actiune de control pe raul Timis."Am primit o informatie conform careia s-ar bracona pe raul Timis, dupa podul de la centura, la o balastiera unde este un parau care se varsa in Timis. Ne-am deplasat de urgenta acolo, unde am observat patru persoane care ... citeste toata stirea