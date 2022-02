Se cauta 25 de recenzori "titulari" si 25 de "rezerve" pentru Recensamantul populatiei si locuintelor din Timisoara. Primaria a inceput inscrierile

Primaria Municipiului Timisoara se pregateste de Recensamantului populatiei si locuintelor. Vor fi recrutate 50 de persoane: 25 de persoane vor avea calitate de recenzori; 25 vor fi personal de rezerva. Acestea vor trebui sa ii recenseze dupa modelul clasic, prin interviu fata in fata, pe cei care nu isi vor completa singuri formularul online. Totusi, ca noutate, recenzorii vor folosi tablete. Plata acestora va fi facuta in functie de inscrierile facute in baza de date: 3,5 lei pentru fiecare ... citeste toata stirea