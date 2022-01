Se cauta director la Politia Locala Timisoara. A fost lansat concursul

Primaria Timisoara a lansat miercuri, 12 ianuarie, concursul pentru ocuparea pozitiei de director executiv la Politia Locala. Candidatii pot depune dosarele de inscriere pana la finalul acestei luni. Doritorii trebuie sa aiba atat diploma de licenta, cat si de master, sau echivalenta, sa aiba competente de comunicare in limbi straine, dar si stapaneasca pachetul Microsoft Office. Spre deosebire de varianta discutata in noiembrie, abilitatile fizice nu vor mai fi un criteriu, lucru stabilit in ... citeste toata stirea