Se cauta director, pe perioada nedeterminata, la Serviciul Asistenta Medicala Scolara din cadrul Primariei Timisoara

Concursul pentru ocuparea functiei vacante de director la Serviciul Asistenta Medicala Scolara din cadrul Primariei Timisoara va incepe cu proba scrisa, in data de 16 februarie 2022.Postul este pe perioada nedeterminata, cu program normal de lucru, de 8 ore pe zi (40 ore/saptamana). Dosarele se pot depune la sediul Primariei Municipiului Timisoara, bd. C. D. Loga nr. 1, parter, camera 8, pana in data de 10 februarie 2022.Pe langa proba scrisa, tot in 16 februarie, candidatilor li se vor ... citeste toata stirea