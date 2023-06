Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca a demarat licitatia pentru achizitionarea si montarea mai multor complexe de joaca in cartierele si parcurile din oras.In cadrul aceluiasi proiect sunt prevazute si completari cu grupuri de joaca, in cateva zone, la solicitarea lugojenilor. In aceasta perioada, in trei cartiere de blocuri, sunt in desfasurare amenajari peisagistice in perimetrul si in vecinatatea locurilor de joaca reabilitate."Este o licitatie in curs de desfasurare pentru noi ... citeste toata stirea