Se cauta "solutii inovative pentru orase verzi". Timisorenii sunt invitati sa completeze un chestionar

Timisorenii sunt invitati sa ofere solutii pentru un oras inovator si verde, anunta joi, 9 februarie, reprezentantii Primariei Timisoara. Acest lucru in contextul in care Timisoara este unul dintre cele patru orase incluse in proiectul "Solutii Inovative pentru Orase Verzi", derulat de UrbanizeHub. Scopul final al acestuia ar fi gasirea unor actiuni concrete care sa fie implementate in Timisoara, Arad, Lugoj si Resita pentru a crea "orase verzi si comunitati urbane sustenabile"."Astfel, au ... citeste toata stirea