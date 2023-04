Organizatorii evenimentului Timotion - Timisoara se misca, Fundatia Comunitara Timisoara si Asociatia Alergotura au dat startul inscrierilor pentru voluntarii care doresc sa se implice in organizarea celui mai mare eveniment sportiv cu o componenta filantropica de strangere de fonduri pentru proiecte comunitare din vestul tarii.Timotion, editia a 9-a, va avea loc in 28 mai in Piata Iancu Huniade si are pregatite 8 curse foarte diverse de alergare si pedalare, incluzive, care ofera ocazia ... citeste toata stirea