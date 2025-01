Se coace inca o pandemie? Metapneumovirusul uman nu ar fi un pericol

Metapneumovirusul uman (HMPV) ii ingrijoreaza pe experti, pe fondul unei cresteri globale a infectiilor respiratorii in aceasta iarna. Spre deosebire de coronavirusul care a provocat pandemia Covid-19 in 2020, HMPV este un virus cunoscut, dar prezinta un risc pentru grupurile vulnerabile si are unele caracteristici care il pot face mai dificil de depistat. Virusul provoaca simptome asemanatoare racelii sau gripei, cum ar fi febra, tuse, secretii nazale, congestie si dificultati de respiratie, ... citește toată știrea