Se consolideaza! Au inceput lucrarile la Podul Turcului din satul Tapia, apartinator Lugojului

Persoanele care tranziteaza Drumul Judetean 680, in directia Lugoj - Criciova sau invers, ar putea avea posibilitatea de a circula din acest an pe un pod nou.Constructorii au inceput reabilitarea vechiului edificiu, construit in timpul Imperiului Habsburgic, spre sfarsit de secol XVIII.Acesta nu mai prezenta garantie si a fost inchis traficului greu de catre reprezentantii Consiliului Judetean Timis. Pe langa el s-a creat o cale de rulare paralela, prin albia paraului care traverseaza satul. ... citește toată știrea