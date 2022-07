Se cumpara primele echipamente medicale pentru noua maternitate Bega, ce se construieste langa Spitalul Judetean Timisoara

TIMISOARA. Spitalul Judetean Timisoara a demarat prima licitatie pentru achizitionarea unor echipamente medicale pentru noua cladire in care se va muta Maternitatea Bega, ale carei lucrari de construire sunt in toi.Suma pusa la bataie pentru prima tura de aparatura de specialitate este 3.819.670 lei din care:- investitie in echipamente medicale pentru departamentul de microbiologie clinica: 988.653 lei fata TVA- echipamente medicale pentru departamentul de genomica, pentru diagnostic si ... citeste toata stirea