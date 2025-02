Se dau amenzi! Politia Locala Lugoj a adus la bugetul local sute de mii de lei, in 2024

Desi nu are suficienti oameni, Politia Locala incearca din rasputeri sa isi faca datoria asa cum trebuieConform organigramei aprobate prin Hotarirea Consiliului Local (HCL) 107 din 2024, Directia Politia Locala, care face parte din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, are un numar tolal de 62 de posturi, din care actualmente 56 sunt ocupate, iar sase sunt vacante. Directia Politia Locala Lugoj are in componenta urmatoarele compartimente: Dispecerat - cinci politisti ... citește toată știrea