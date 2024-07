Se dau banii pentru membrii birourilor electorale

Incepand de miercuri, 3 iulie 2024, Primaria Timi;oara va incepe sa efectueze plata indemnizatiilor pentru membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare de pe raza municipiului (presedinti, vicepresedinti si operatori calculator).Persoanele care au optat pentru plata prin virament bancar sunt rugate sa isi verifice contul incepand de miercuri. In cazul in care plata nu este inregistrata in urmatoarele zile, beneficiarii pot suna ... citește toată știrea