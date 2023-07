Primaria Municipiului Timisoara deschide curtile scolilor in cadrul unui program pilot realizat impreuna cu 12 institutii de invatamant din oras. Programul va functiona conform regulamentelor individuale ale scolilor, pe baza hotararii de consiliu local care prevede acest lucru, incepand cu vineri, 7 iulie 2023, pentru o perioada nedeterminata.Accesul in curtile scolilor este permis tuturor copiilor si tinerilor care sunt elevi, pe baza carnetului de elev si este gratuit. Daca elevul are mai ... citeste toata stirea