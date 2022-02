Se dezbate regulamentul bugetului participativ. CJ Timis da de trei ori mai multi bani in 2022

Cetatenii pot citi si, daca vor considera necesar, sa trimita sugestii pentru imbunatatirea regulamentului de acordare a banilor prin bugetul participativ derulat de Consiliul Judetean Timis. In 2022 suma alocata a ajuns la trei milioane de lei.Bugetul participativ incurajeaza cetatenii sa se implice in luarea deciziilor privind dezvoltarea comunitatii lor. Consiliul Judetean Timis aloca banii in cadrul bugetului anual, cetatenii vin cu propuneri de dezvoltare a judetului, iar dupa validarea ... citeste toata stirea