Se dezvolta! Mai multe investitii in infrastructura, pe teritoriul comunei Ohaba Lunga

Comuna Ohaba Lunga, una dintre cele mai izolate din Timis, aflata la limita cu judetul Arad continua sa se dezvolte.Dupa proiectele in care au fost reabilitate institutiile publice, apa si retea de canalizare in doua dintre cele patru sate componente ale comunei, edilii locali au acum in plan sa realizeze si alte investitii pe fonduri europene.Unul dintre proiecte vizeaza introducerea iluminatului economic, tip led, in toata comuna."Suntem in procedura de lucru cu acest proiect si sper sa-l ... citeste toata stirea