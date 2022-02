Se doreste demolarea Morii Clara din Lugoj pentru construirea unui Lidl: "E un atac brutal asupra identitatii locale"

Moara Clara din Lugoj, construita in 1916, se doreste sa fie demolata integral, in locul ei urmand sa se construiasca unui supermarket Lidl. Proprietarul a primit in acest sens un aviz favorabil demolarii din partea Directiei Judetene pentru Cultura Timis, care in aviz a semnalat lipsa de valoare a cladirii. Insa in urma semnalelor trase de societatea civila din Lugoj, Institutul National al Patrimoniului a venit cu un raspuns surprinzator, contrazicand specialistii de la Timisoara, si sesizand ... citeste toata stirea