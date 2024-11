Se doreste un audit extern! Primaria Lugoj nu renunta la proiecte, dar le prioritizeaza

Primarul Lugojului, in prima sa conferinta de presa de la preluarea mandatului, a spus ca nu avem suficiente resurse de la bugetul local pentru cofinantarea tuturor proiectelor europene angajate, existand un deficit in sustinerea acestor proiecte, aflate in diferite stadii de implementare.Lipsa banilor pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile are, totusi, o solutie. In viziunea edilului sef, trebuie parcurse trei etape. In primul rand, inventarierea acestor proiecte. Apoi, solicitarea unui ... citește toată știrea