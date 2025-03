Se dubleaza calea ferata prin Timisoara. Ce s-a lucrat doua nopti? FOTO

In cadrul lucrarilor de modernizare de pe Lotul 3 Timisoara Est - Ronat Triaj, in noptile de 28.02.2025 si 01.03.2025, au avut loc operatiuni complexe de montare a primului tablier metalic pe pasajul inferior Popa Sapca, ce are drept scop dublarea liniei ferate peste acest pasaj. Anuntul a fost facut de CFR Infrastructura Timisoara.Tablierul a fost transportat cu o masina agabaritica si pozitionat cu ajutorul unei macarale de mare tonaj dupa ce, in prealabil, a fost verificata infrastructura ... citește toată știrea