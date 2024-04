Se extinde o gradinita de langa Timisoara

O gradinita dintr-o comuna de langa Timisoara se extinde cu inca doua sali de clasa. Este vorba de gradinita din Ghiroda, inaugurata in urma cu 4 ani.Iata mesajul transmis de primarul Ionut Stanusoiu: "Am semnat contractul pentru extinderea gradinitei din Ghiroda!Astazi, am semnat un contract in valoare de 2.658.552,55 lei cu TVA pentru extinderea gradinitei din Ghiroda cu inca doua sali de clase. Inaugurata acum 4 ani, aceasta s-a dovedit a fi prea mica pentru a satisface cererea din ce in ... citește toată știrea