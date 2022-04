Se fac angajari la Spitalul Militar Timisoara. Medici civili pot deveni ofiteri

TIMISOARA. Mai multe locuri de munca sunt disponibile in aceasta perioada la Spitalul Militar din Timisoara. Sunt scoase la concurs mai multe posturi pentru medici care vor sa devina ofiteri.Astfel, sunt disponibile urmatoarele posturi:-3 posturi- Medic specialist, confirmat in specialitatea Medicina de urgenta-1 post - Medic specialist, confirmat in specialitatea Medicina de familie-1 post - Medic specialist, confirmat in specialitatea Anestezie si terapie intensiva-1 post - Medic ... citeste toata stirea