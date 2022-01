Se fac angajari! Noi posturi de medici la Spitalul Municipal din Lugoj

Unitatea medicala lugojeana va scoate la concurs, in perioada urmatoare, mai multe posturi de medici, astfel incat oferta spitalului lugojean pentru pacient sa fie una care sa acopere mare parte din nevoile acestuia.Spitalul Municipal din Lugoj isi va diversifica gama de servicii ce vor putea fi oferite in urmatoarea perioada, odata cu finalizarea concursurilor de angajare dar si dupa achizitia de aparatura programata pentru acest an. Pentru moment, Spitalul are nevoie de mai multi medici in ... citeste toata stirea