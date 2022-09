Se face! Constructia noii baze sportive va demara in aceasta toamna

Primaria Lugoj a anuntat ca in urmatoarea perioada de timp va emite autorizatiile necesare pentru demararea lucrarilor la noua baza sportiva din zona Plopi.Baza sportiva care va fi ridicata in zona fostei autogari va fi construita in cadrul subprogramului "Complexuri sportive", care este derulat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii.Municipiul Lugoj a obtinut o finantare pentru o baza sportiva de TIP 1, care ... citeste toata stirea