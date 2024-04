Se finalizeaza procedura de expropriere a terenurilor din zona giratiei cu Drumul Boilor pentru centura Timisoara Sud

In conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, in zilele de 15 si 16 aprilie 2024, incepande cu ora 9, la sediul Primariei Timisoara, isi va desfasura activitatea Comisia de verificare a dreptului de proprietate pentru imobilele expropriate suplimentar in cadrul proiectului ... citește toată știrea